Тараканы исчезнут за ночь — ни одного не останется: просто приготовьте для них особое блюдо

Если в вашей квартире поселились тараканы, не спешите приглашать специалистов и тратить немыслимые суммы на покупку всевозможных мелков и порошков. Есть более дешевый и эффективный способ. Им пользовались еще в СССР, и, нужно сказать, этот рецепт до сих пор отлично работает.

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Чтобы распрощаться с усатыми вредителями, придется несколько минут постоять у плиты. Инструкция простая. Приготовьте густую манную кашу, разбавьте ее очень сладким чаем. Добавьте в эту смесь тетраборат натрия (бура) и замесите «тесто».

Скатайте из получившейся массы много мелких шариков, разложите их вблизи тараканьих троп и отправляйтесь спать. Утром вам останется только собрать объевшихся насекомых и выбросить их подальше от дома.

Источник: novostivl.ru