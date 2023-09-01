Как пожарить килограмм баклажанов на одной ложке масла: без кляра и муки — только овощи и соль

Жареные баклажаны любят многие, но не все готовы ради этого блюда жертвовать своей фигурой. Дело в том, что фиолетовые овощи, словно губка, впитывают в себя огромное количество жира. Поэтому, чтобы приготовить их на сковороде, потребуется вылить чуть ли не полбутылки растительного масла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если вы тоже следите за питанием, то знайте: есть простой способ пожарить килограмм баклажанов всего на одной ложке масла. При этом не нужно использовать кляр и муку. Нужна только соль, вода и микроволновка.

Инструкция простая. Помойте и обсушите овощи. Затем нарежьте их кружочками и залейте холодной соленой водой. Подождите четверть часа. Слейте жидкость, но не до конца: оставьте 3-4 ложки. Поместите посудину с баклажанами в микроволновку. Выберите мощность 800 Вт и запустите печь на 4 минуты.

По прошествии времени отожмите овощи от лишней воды и приступайте к готовке. После этих манипуляций баклажаны не перестанут впитывать жир.

Источник: издание belnovosti.by