Как поджарить кусок мяса и не забрызгать плиту маслом: трюк с листом бумаги — скажете спасибо

Многие кулинары не любят готовить на сковороде потому, что растительное масло в процессе жарки разлетается во все стороны. И, скажем, из-за одного куска мяса потом приходится отмывать половину кухни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Знакомая ситуация? Спешим вас обрадовать! Опытные хозяйки рассказали, как можно приготовить блюдо на сковороде и не испачкать плитку.

Все проще простого. Вам потребуется раздобыть лист пекарской бумаги и обрезать его под форму сковороды. Бумагой можно накрывать шкварчащие котлеты, стейки, овощи и прочие блюда.

Трюк в том, что кулинарная бумага, в отличие от крышки, отлично пропускает пар. Поэтому мясо получится именно жареным, а не тушеным. Но при этом брызги масла не будут лететь на плиту и прочие кухонные поверхности.

Источник: tut-news.ru