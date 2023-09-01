Обретут безмерное счастье: Глоба указала на три знака зодиака, которых ждет неслыханная удача с 1 сентября

Так, Овны дошли того момента, когда начнут сбываться их надежды. Также все начнется улучшаться в личных делах и творчестве. Представители этого знака зодиака могут рассчитывать на помощь любящих людей.

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Отличный период ждет Тельцов. Они будут наслаждаться успехом в творчестве, особенно музыке и других видах искусства. Более того, те друзья, которые у них есть, станут опорой для этого знака зодиака.

Весы начнут чувствовать свою интуицию, которая им очень поможет в работе. Особенно сильно чуйка будет помогать им в творчестве и искусстве, а также вопросах, которые связаны с благотворительностью, сообщает «Русское радио».