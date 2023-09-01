Слива завалит плодами в новом году: нужно только удалить несколько веток — действуйте в сентябре

Чтобы слива порадовала вас в будущем году отличным урожаем, необходимо побаловать дерево подкормкой и провести санитарную обрезку. Если проигнорировать хотя бы один из этапов ухода, то крупных сладких плодов вам не видать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

К осенней обрезке рекомендуется приступать в период листопада. В большинстве регионов нашей страны он приходится на сентябрь. Нужно удалить все поврежденные и сухие ветки. Побеги, пораженные болезнями и вредителями, тоже следует отсечь.

Проводите процедуру в сухую, не очень жаркую погоду. Используйте для садовых работ острый стерильный инструмент. Ветки рекомендуется удалять до здоровых тканей. Место среза следует обработать специальным составом, который можно найти в любом специализированном магазине.

Источник: ogorod.ru