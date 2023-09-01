Выбираем день для уборки картошки в сентябре-2023: подходящих дат не так много — планируйте заранее

Во многих регионах России картофель еще не убирали. Поэтому не будет лишним напомнить огородникам о том, как следует выбирать день для уборки этого крахмалистого овоща.

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Чтобы определиться с датой, необходимо изучить прогноз синоптиков. Уборку урожая следует завершить до начала дождей. Если выкопать корнеплод в плохую погоду, он быстро испортится.

Кроме того, нужно заглянуть в лунный календарь. Опытные дачники точно знают, что фазы Луны играют огромную роль в жизни растений. Поэтому все огородные работы необходимо проводить с оглядкой на это небесное тело.

Планировать уборку картофеля рекомендуется на убывающую Луну. В сентябре это время приходится на период с 4 по 16 число. Времени, как видите, не так уж и много. Поэтому тщательно планируйте свой график.

Источник: novochag.ru