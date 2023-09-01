Главная подкормка для малины: вносим в сентябре под каждый куст — в новом году снимаем по 2 урожая ягоды

Дачники спорят о том, нужно ли осенью обрезать малиновые кусты. В этом вопросе нет единого мнения. А вот в том, что малинник необходимо подпитать удобрениями, нет никаких сомнений. Эта процедура является обязательной.

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Чтобы в будущем году собрать в два раза больше сладких ягод, нужно восполнить осенний дефицит фосфора и калия. Для этого следует использовать одну из трех подкормок.

Во-первых, отлично подойдет раствор монофосфата калия. Во-вторых, дачники рекомендуют побаловать кустарник древесной золой. Ее заделывают в прикорневой зоне. В-третьих, можно применить компост или перегной. Это удобрение распределяют ровным слоем вокруг кустов. Оно не только обеспечит растения питательными веществами, но и защитит их от вымерзания в зимний период.

Источник: издание belnovosti.by