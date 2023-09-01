Простой рецепт: как самостоятельно сделать кабачковую икру — получится обалденно вкусной, другую не захотите

Фудблогер Олеся Воронова рассказала, как самостоятельно приготовить кабачковую икру. По ее словам, рецепт очень простой. Закуска получится бесподобной, если последовать ее советам.
Для готовки нужно подготовить: 2 средних кабачка, 1 среднюю морковь, 1 большую луковицу, 2–3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, 2 столовые ложки оливкового масла, а также соль, перец, специи по вкусу.
Для начала следует очистить и нарезать кабачки, а еще лук и морковь. Чеснок можно пропустить через пресс. Затем берите сковородку и нагрейте на ней оливковое масло. На нем надо обжарить лук до золотистого цвета. После этого туда надо добавить морковь и кабачки. Фудблогер рекомендует тушить все вместе около десять минут, пока овощи не станут мягкими.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Теперь пришло время добавить томатную пасту. Разведите ее небольшим количеством воды и добавьте к овощам. Обжарьте все вместе еще около пять минут, чтобы овощи пропитались вкусом томатной пасты. Не забудьте приправить блюдо по своему вкусу солью, перцем и любыми другими специями, которые вам нравятся», — поделилась блогер.
Уже в конце все овощи измельчаются в блендере. По словам эксперта, кабачковую икру можно подавать как закуску, а также она станет идеальным дополнением к салатам или к пасте, пишет портал «А теперь внимание!».