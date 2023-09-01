Простой рецепт: как самостоятельно сделать кабачковую икру — получится обалденно вкусной, другую не захотите

Для готовки нужно подготовить: 2 средних кабачка, 1 среднюю морковь, 1 большую луковицу, 2–3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, 2 столовые ложки оливкового масла, а также соль, перец, специи по вкусу.

Для начала следует очистить и нарезать кабачки, а еще лук и морковь. Чеснок можно пропустить через пресс. Затем берите сковородку и нагрейте на ней оливковое масло. На нем надо обжарить лук до золотистого цвета. После этого туда надо добавить морковь и кабачки. Фудблогер рекомендует тушить все вместе около десять минут, пока овощи не станут мягкими.

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