Как почистить сардельку за 30 секунд: сделайте это — шкурка слетит моментально

Вареные сардельки и сосиски в натуральной оболочке, как правило, плохо чистятся. Обычно часть продукта остается на пленке. Эта ситуация знакома многим. Но, оказывается, таких неприятностей можно избежать. Опытная хозяйка поделилась секретом. Если все сделать по инструкции, шкурка слетит моментально!

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Ничего сложного. Для начала подготовьте колбасные изделия к термической обработке. Чтобы сардельки не лопнули во время варки, проткните их зубочисткой в нескольких местах.

После этого залейте мясные полуфабрикаты холодной водой и поставьте кастрюлю с сосисками на огонь. Это важный момент: обратите внимание, что бросать сардельки в кипящую жидкость нельзя.

Когда колбаски сварятся, подержите их под струей холодной воды. Сделайте два надреза на кончике сардельки: крест-накрест и аккуратно потяните за края оболочки. Вы не поверите своим глазам, пленка слезет, как по маслу.

Источник: Дзен-канал «Хозяйка уюта»