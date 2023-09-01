Как отбелить старый тюль без замачивания: на выручку придет копеечный продукт — найдется у каждой хозяйки

Белый тюль с годами теряет свою былую привлекательность. Ткань становится серой, а местами приобретает желтый оттенок. Стиральный порошок здесь бессилен. Чтобы избавиться от стойких загрязнений, нужно более мощное средство.

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Вы, конечно, можете попробовать залить шторы дорогим отбеливателем. Возможно, занавески даже станут белее. Но есть и другой способ. Опытные хозяйки используют для этих целей разрыхлитель. Этот продукт есть почти на каждой кухне, к тому же он стоит копейки.

Инструкция простая. Замачивать ничего не нужно. Чтобы тюль стал белоснежным, засыпьте 2 пакетика разрыхлителя прямо в отсек с порошком. Далее запустите цикл стирки. И на этом все. Когда машинка завершит свою работу, вы ахнете от слепящей белизны!

Источник: tut-news.ru