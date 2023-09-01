Герань обожает эту подкормку: вносим один раз в месяц — растение мощно цветет круглый год

Хотите, чтобы герань мощно цвела круглый год? Тогда этот рецепт для вас. Запомните или запишите: это растение просто обожает янтарную кислоту.

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Чтобы простимулировать герань, нужно приготовить раствор данного препарата. Рецепт простой. Измельчите две таблетки в порошок и растворите их в одном литре отстоявшейся фильтрованной воды.

Дождитесь, когда жидкость нагреется до комнатной температуры, и используйте ее для полива под корень. Процедуру необходимо проводить один раз в месяц. Если все сделать правильно, герань будет цвести без остановки.

Источник: издание belnovosti.by.