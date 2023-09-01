Лениться просто запрещено: вот чем нужно заняться всем знакам зодиака 1 и 2 сентября

По ее словам, наступают 16–17-е лунные сутки, Луна находится в Рыбах и Овне.

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«Энергичный, благоприятный период — не время для лени, все благоволит вашим начинаниям. Могут быть приятные изменения на работе.

Следует уделить внимание здоровью. Если решите устроить себе отпуск, то отдыхайте на природе, это должны быть различные оздоровительные процедуры», — раскрыла астролог, пишет портал «А теперь внимание!».