Как узнать, есть ли будущее у ваших отношений: возьмите калькулятор и посчитайте — нумерология подскажет

Иногда отношения не складываются, даже если обе стороны прикладывают усилия. Нумерологи считают, что в этом виноваты цифры. По утверждению специалистов, совместимость с тем или иным партнером стоит просчитать заранее. В будущее пары можно заглянуть, если сложить все цифры в их датах рождения.

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Например, девушка родилась 18.02.1999 года, а мужчина — 27.05.1994. Необходимо сложить 1 + 8 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 9 + 2 + 7 + 0 + 5 + 1 + 9 + 9 + 4= 76, а затем 7 + 6 = 13 и 1 + 3 = 4. Теперь нужно посмотреть в расшифровку и действовать по обстоятельствам.

Если получилась единица, то вас ждут страстные отношения, которые могут стать чем-то серьезным. Нужно только идти друг другу на уступки.

Двойка обещает здоровые и долговечные отношения. Вы отлично дополняете друг друга, но при этом не теряете своей индивидуальности.

Цифра три говорит о том, что связь будет построена на дружбе, поддержке и полном взаимопонимании.

Получилась четверка? Наберитесь терпения. Сначала отношения будут складываться не так гладко, как хотелось бы. Но если пережить период притирки, то союз будет прочным.

Цифра пять обещает бурный и страстный роман. Но связь не будет долгой. Когда пройдет влечение, вы станете неинтересны друг другу.

Шестерка. Эти отношения не будут чересчур страстными и эмоциональными. Но это к лучшему. Если захотите, сможете построить идеальный брак, главное — прислушиваться ко второй половинке.

Получилась семерка? Это здорово! Обычно такие пары складываются в зрелом возрасте. Вас ждет стабильное и надежное будущее.

А вот восьмерка не сулит ничего хорошего. Да, какое-то время будет весело, но все пройдет, когда закончится конфетно-букетный период.

Цифра девять тоже предупреждает о том, что отношения не сложатся. Обычно в такой паре много романтики и фантазий, которые рушатся, когда дело доходит до совместного быта.

Источник: life.ru