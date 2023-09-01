Бросаем ложку в унитаз и проблем не знаем: всегда чистый и пахнет в ванной приятно

Немногие хозяйки знают, что обычная поваренная соль — отличный очиститель поверхностей, она способна также дезинфицировать, отбеливать и уничтожать запахи.

Не удивительно, что в советское время солью люди очищали унитазы, ванны, раковины и тазы. А практичные немцы до сих пор это делают, не желая тратить свои евро на специальные средства для мытья санфаянса.

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Распределите соль по поверхности унитаза и оставьте для воздействия минут на 20, потом почистите ершиком.

Унитаз станет не только кристально белым, но также уйдут все неприятные запахи.

Источник: дзен-канал «Геннадий Лянго».