Жалеем, что не знали раньше: одной таблеткой доводим до кристальной белизны самую грязную ванну

Если ванна в вашем доме стала слишком грязной. И вы понимаете, что обычными порошками вы просто так не справитесь и придется сильно постараться, значит, настало время этого превосходного метода.

Он в один миг вернет кристальную белизну даже самым потемневшим поверхностям.

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Возьмем одну таблетку для посудомоечной машины. Наполним ванну горячей водой и бросим туда ее. Если проблема по-настоящему большая, то придется кинуть пару таблеток.

Дадим раствору подействовать в течение нескольких часов, а затем тщательно промоем ванну.

Источник: belnovosti.by