Вот как нужно сажать озимый чеснок: если выбрать правильное место — урожай будет всем на зависть

Чеснок нельзя назвать капризной культурой. Он может дать урожай даже без особого ухода. Однако качество головок в этом случае вас вряд ли порадует.

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Чтобы овощ вырос крупным и вкусным, его нужно обеспечить целым набором питательных веществ. Поэтому бывалые огородники ответственно подходят к выбору участка под посадку.

Например, они никогда не станут сажать озимый чеснок после картофеля и лука. Так как эти культуры опустошают почву и имеют общие заболевания с чесноком.

А вот земля после огурцов, баклажанов, перцев и кабачков отлично подойдет. Потому что эти растения имеют короткий вегетационный период. Они просто не успевают выбрать все полезные элементы из грунта.

Прислушайтесь к этим советам, они действительно работают. Если все сделать правильно, то чеснок будет невероятно крупным и сочным.

Источник: tut-news.ru