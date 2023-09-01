Вот как нужно сажать озимый чеснок: если выбрать правильное место — урожай будет всем на зависть

Чеснок нельзя назвать капризной культурой. Он может дать урожай даже без особого ухода. Однако качество головок в этом случае вас вряд ли порадует.
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Чтобы овощ вырос крупным и вкусным, его нужно обеспечить целым набором питательных веществ. Поэтому бывалые огородники ответственно подходят к выбору участка под посадку.
Например, они никогда не станут сажать озимый чеснок после картофеля и лука. Так как эти культуры опустошают почву и имеют общие заболевания с чесноком.
А вот земля после огурцов, баклажанов, перцев и кабачков отлично подойдет. Потому что эти растения имеют короткий вегетационный период. Они просто не успевают выбрать все полезные элементы из грунта.
Прислушайтесь к этим советам, они действительно работают. Если все сделать правильно, то чеснок будет невероятно крупным и сочным.
Источник: tut-news.ru