Трюк советских хозяек: так чистили ванны и унитазы в СССР — лучше дорогих средств

Чтобы эффективно отмыть ванну или унитаз от темного налета, известкового и мочевого камней, вовсе не обязательно сильно тратиться, покупая дорогие средства.

Отличное средство времен СССР вы можете сделать дома, всего лишь смешав отбеливатель и уксус. Они великолепно растворяют грязь без каких-либо физических усилий с вашей стороны.

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Возьмем пару столовых ложек столового уксуса, одну столовую ложку отбеливателя «Белизна», соединим их в одной емкости.

Далее нанесем получившиеся моющее средство на ванну или унитаз. Оставим на 2–5 минут, а потом смоем водой. Поверхность начнет белеть буквально в процессе нанесения.

Одной процедуры часто бывает достаточно, чтобы привести в порядок самые загрязненные поверхности.

Источник: rsute.ru