Не 96 и даже не 97 рублей: озвучен новый курс доллара на сентябрь 2023 года — на какой цифре «замрет» американская валюта

Наступил первый день и первый месяц осени. Аналитики давали довольно мрачные прогнозы по курсу валют на сентябрь.
Теперь же все понимают, что Центробанк вряд ли позволит рублю сильно упасть, а доллару взлететь в цене выше ста рублей.
Аналитики ожидают, что доллар будет балансировать в районе не 96 и даже не 97 рублей.
«В сентябре не исключаю, что за доллар будут давать 97–98 рублей, а, может, и больше», — считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Другой аналитик, Сергей Дроздов, полагает, что осенью у национальной валюты есть все шансы укрепиться до 87 рублей за доллар. Он назвал условие, при котором такое вполне может произойти.
«Курс будет держаться коридора: внизу 95, а вверху экстремальное значение — 101,7 рубля. Если рубль затормозится на отметке в 95, то дальше можно ждать ее поэтапного укрепления», — отметил Сергей Дроздов.
По материалам mk.ru