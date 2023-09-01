Не 96 и даже не 97 рублей: озвучен новый курс доллара на сентябрь 2023 года — на какой цифре «замрет» американская валюта

Наступил первый день и первый месяц осени. Аналитики давали довольно мрачные прогнозы по курсу валют на сентябрь.

Теперь же все понимают, что Центробанк вряд ли позволит рублю сильно упасть, а доллару взлететь в цене выше ста рублей.

Аналитики ожидают, что доллар будет балансировать в районе не 96 и даже не 97 рублей.