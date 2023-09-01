Доллар резко взлетел, заставив раскрыть рты: что ждет валюту в ближайшие дни — радости не будет

В пятницу 1 сентября американский доллар опять поднялся в цене на торгах Мосбиржи. Он дорос до показателя в 96,07 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Увы, но понижений по доллару ждать не приходится, в России ощущается слишком большой дефицит данной валюты, полагают эксперты.

Так финансовый аналитик Алексей Антонов из «Алор Брокер» заметил, повышения ключевой ставки Центробанком РФ до 12% оказалось недостаточно, чтобы охладить спрос импортеров на доллары.

А то, как развиваются события на Мосбирже говорит о том, что экспортеры значительно увеличили продажи валютной выручки.

Источник: 1prime.ru