Готовим нежнейший яблочный пирог: рецепт простой — получается нереальная вкуснятина

Яблочные пироги любят многие, но далеко не каждый умеет их готовить. Находитесь в поисках того самого идеального рецепта? Можете расслабиться, так как он пред вами.

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Вам потребуется: 100 г просеянной муки, 4 средних яблока, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1 пакетик ванильного сахара, 4 яйца, 100 г сахара, 30 г сливочного масла и 3 ст. ложки сахарной пудры для посыпки.

Для начала очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте их тонкими ломтиками и уберите в сторону. Теперь нужно заняться тестом.

Взбейте яйца до состояния пены, добавьте в получившуюся массу обычный и ванильный сахар и продолжайте работать миксером еще 6–7 минут. После этого добавьте к яйцам муку и разрыхлитель, хорошенько все перемешайте и займитесь формой для выпекания.

Смажьте дно огнеупорной посуды сливочным маслом, сложите в нее яблоки, разровняйте слой фруктов и залейте его тестом. Поставьте форму в разогретую до 180 °C печь и подождите 40 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Источник: издание belnovosti.by.