Россиянам рассказали о погоде в сентябре: «Прогнозируются положительные и значительно положительные аномалии»

Несмотря на то что во второй половине августа во многих областях наблюдалось значительное снижение температурных показателей, сентябрь все-таки порадует теплом.

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По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов России температура воздуха будет выше обычной для этого времени года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прогнозируются положительные и значительно положительные аномалии в большинстве регионов нашей страны», – сообщил Вильфанд.

Кроме того, количество осадков на европейской территории, по мнению специалиста, будет в пределах нормы.

Источник: mskagency.ru