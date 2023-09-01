Россиянам рассказали о погоде в сентябре: «Прогнозируются положительные и значительно положительные аномалии»

Несмотря на то что во второй половине августа во многих областях наблюдалось значительное снижение температурных показателей, сентябрь все-таки порадует теплом.
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По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов России температура воздуха будет выше обычной для этого времени года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Прогнозируются положительные и значительно положительные аномалии в большинстве регионов нашей страны», – сообщил Вильфанд.
Кроме того, количество осадков на европейской территории, по мнению специалиста, будет в пределах нормы.
Источник: mskagency.ru