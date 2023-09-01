Хуже некуда: озвучен предварительный курс доллара на 11 сентября — кто не купил валюту, сильно пожалеет

Рубль в последний день лета немного укреплялся во время торгов на Московской валютной бирже.
Курс доллара 31 августа снижался на 30 копеек, до 95,92 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,16 рубля, евро — на 1,17 рубля, до 104,12 рубля.
Между тем аналитики склонны считать, что это временное явление. Национальная валюта находится под давлением, и к 11 сентября курс доллара взлетит вверх. Те, кто не купил валюту в эти дни, может сильно пожалеть. Фактически будет хуже некуда.
«Пока рубль пытается корректироваться вверх, однако если будет превышен уровень 98,3 рубля за доллар к 5 сентября, то курс доллара может выйти к 105 рублям к 11 сентября», — считает аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru