Хуже некуда: озвучен предварительный курс доллара на 11 сентября — кто не купил валюту, сильно пожалеет

Рубль в последний день лета немного укреплялся во время торгов на Московской валютной бирже.

Курс доллара 31 августа снижался на 30 копеек, до 95,92 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,16 рубля, евро — на 1,17 рубля, до 104,12 рубля.

Между тем аналитики склонны считать, что это временное явление. Национальная валюта находится под давлением, и к 11 сентября курс доллара взлетит вверх. Те, кто не купил валюту в эти дни, может сильно пожалеть. Фактически будет хуже некуда.

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