Очистили всю черноту с кастрюли четырьмя ложками: топовый метод, который «слизывает» нагар

Этот состав разъест даже самые серьезные наслоения жира и черный нагар на сковородах и кастрюлях. Его состав прост, доступен, каждый может сделать дома.

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Итак 4–5 столовых ложек соды заливаем 1/4 стакана колы. Смешиваем и наносим средство на посуду, которую нужно очистить. Оставляем примерно на 8–12 минут.

Далее смываем вещество водой, если нужно используем моющее средство для посуды, а также металлическую мочалку.

Источник: дзен-канал: «Будни обычной женщины».