Унитаз очищаем только пластиковой бутылкой: метод, который доводит до блеска

Этот метод придуман специально для ленивых и тех, кто ценит свое время. Чтобы не тратить его впустую на длительное очищение унитаза, просто соедините несколько дешевеньких веществ в бутылке. Она сама все сделает за вас.

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Возьмите любое дезинфицирующее средство и жидкость для мытья посуды. Влейте эти средства в маленькую пластиковую бутылочку.

Сделайте несколько небольших дырок в бутылке и положите ее в горизонтальном положении в сливной бачок.

Моющий состав, который вы налили в бутылочку, будет при каждом смыве бачка очищать поверхность и наполнять ванную комнату ароматом.

Вам нужно будет лишь иногда проходиться по унитазу ершиком, в основном он будет самоочищаться.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».