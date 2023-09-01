Этот трюк превратит даже самую грязную ванну в сияющую: смешиваем порошок с жидкостью для посуды

Если ваша ванна пожелтела и приобрела неприятный налет, ее может вычистить простое народное средство на лимонке. Оно великолепно справляется с задачей.

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Смешаем 50 граммов лимонной кислоты с 1 каплей жидкости для мытья посуды, 500 миллилитрами теплой воды. Можно для аромата добавить каплю любого эфирного масла.

Выльем это средство в пульверизатор и эффективно используем для очищения сантехники губкой. Если загрязнения сильные, нанесем состав на 10–15 минут, а потом очистим поверхность.

Источник: belnovosti.by.