«Будут очень удачливы»: эти знаки зодиака окажутся под влиянием звезд первого сентября

Наступила осень и для многих 1 сентября всегда оказывается очень волнительным днем. Нужно собрать ребенка в школу или отправится на работу после отпуска. И порой как задашь темп, так и проходит в итоге весь сезон. Для Teleprogramma.pro астролог Анна Саавельева рассказала, кому из знаков зодиака в этот день не стоит переживать, так как звезды будут им благоволить.