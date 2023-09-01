«Будут очень удачливы»: эти знаки зодиака окажутся под влиянием звезд первого сентября

Фото: freepik.com

Астролог рассказала, кто получит покровительство свыше.

Наступила осень и для многих 1 сентября всегда оказывается очень волнительным днем. Нужно собрать ребенка в школу или отправится на работу после отпуска. И порой как задашь темп, так и проходит в итоге весь сезон. Для Teleprogramma.pro астролог Анна Саавельева рассказала, кому из знаков зодиака в этот день не стоит переживать, так как звезды будут им благоволить.

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«1 сентября удачно аспектированы следующие планеты. Это Солнце, Меркурий, Уран, Нептун и Плутон. И соответственно знаки зодиака которые управляют эти планеты будут очень удачливы. Это Девы, Близнецы, Водолей, Рыбы и Овен», – поделилась эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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