«Будут очень удачливы»: эти знаки зодиака окажутся под влиянием звезд первого сентября

Наступила осень и для многих 1 сентября всегда оказывается очень волнительным днем. Нужно собрать ребенка в школу или отправится на работу после отпуска. И порой как задашь темп, так и проходит в итоге весь сезон. Для Teleprogramma.pro астролог Анна Саавельева рассказала, кому из знаков зодиака в этот день не стоит переживать, так как звезды будут им благоволить.
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«1 сентября удачно аспектированы следующие планеты. Это Солнце, Меркурий, Уран, Нептун и Плутон. И соответственно знаки зодиака которые управляют эти планеты будут очень удачливы. Это Девы, Близнецы, Водолей, Рыбы и Овен», – поделилась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro