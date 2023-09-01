Скрывают недостатки и молодят: только такие прически идеальны для мам старше 30 лет

Приближается важный период для многих женщин. С 1 сентября стартует новый учебный год. Кому-то придется ходить не только на работу, но и появляться на разных мероприятиях. И любая женщина хочет выглядеть только лучше, а также скрывать возраст. Для Teleprogramma.pro модельер Наз Маер рассказал, на какие прически стоит обратить внимание женщинам, мамам старше 30 лет.
«Когда женщина достигает 30-летнего возраста, ее стиль и предпочтения в прическах могут измениться. Это возраст стабильности и уверенности, когда многие женщины начинают искать такие варианты укладок, которые подчеркивают их индивидуальность и одновременно отражают их внутреннюю красоту», – пояснил он.
«Одним из наиболее популярных вариантов причесок для женщин в возрасте после 30 лет являются укладки средней длины. Они позволяют создать образ, который выглядит элегантно и женственно, но при этом не требует больших усилий по уходу. Боб с косой челкой или мягкий каскад – это всего несколько примеров, которые могут подходить для разных форм лица.
Для тех женщин, кто предпочитает длинные волосы, существует множество вариантов стильных и актуальных причесок. Длинные каскадные или лестничные укладки придают образу мягкость и женственность. Волнообразные или пляжные укладки также пользуются большой популярностью и добавляют свежести и непринужденности образу.
Фото: freepik.com
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Стиль челки также может быть отличным способом обновить внешний вид и придать ему глубину. Боковая челка или челка с длинной стрижкой разнообразят любую прическу и подчеркнут особенности лица. Они также помогают скрыть некоторые недостатки и создать более мягкое выражение.
Женщины старше 30 лет также должны учитывать состояние своих волос. К нему необходимо относиться с большим вниманием, используя качественные средства для ухода. Регулярное увлажнение и питание помогут сохранить здоровье и блеск волос, а также сохранить молодость и сияние», – поделился эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro