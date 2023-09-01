Смешайте прокрученные помидоры с этим ингредиентом: безумно вкусный соус на зиму — без варки и уксуса

Отмечается, что нужно взять один килограмм томатов, 100 граммов чеснока и столько же хрена (корень), две чайные ложки соли и одну столовую ложку сахара.

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Надо сначала снять кожицу с помидоров и прокрутить их через мясорубку. Хрен также необходимо очистить, а потом нарезать кусочками и измельчить блендере или пропустить через мясорубку вместе с чесноком.

После этого надо смешать томаты, хрен с чесноком, добавить соль и сахар, а потом все перемешать.

Рекомендуется разлить соус по чистым банкам, закрыть металлическими крышками. Его можно хранить в холодильнике полгода, пишут «Белновости».