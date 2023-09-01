Важно знать садоводам и дачникам: побеги розы не переживут зиму, если не сделать этого с верхушками

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Так эксперты подчеркнули, что надо обязательно скорректировать режим подкормок. Азотные удобрения надо убрать подальше, осенью нужно брать калийно-фосфорные подкормки — они укрепят корневую систему. Еще необходимо молодые веточки прищипнуть — самые верхушки. Это остановит их рост.

Опытные цветоводы начинают обрезать розы во второй половине сентября, когда начинаются утренние морозы. В это время надо удалить все бутоны и слабые веточки, пишет портал «Огород.ru».