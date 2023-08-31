Гортензия позеленела? Виновата почва: внесите эту подкормку, чтобы все исправить

Белые и розовые гортензии довольно часто начинают менять цвет бутонов на зеленый. Таким изменениям подвержены древовидные сорта. Происходит это по нескольким причинам. В большинстве случаев проблема решается сама собой. Однако иногда растению необходима помощь.

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Если вы обнаружили проблему в начале или в конце сезона, делать ничего не нужно. Наберитесь терпения, через некоторое время цвет станет прежним.

Неблагоприятные климатические условия тоже могут влиять на внешний вид. Если цветы позеленели в период дождей или засухи, то стоит подождать. Как только погода придет в норму, растения поспешат вернуть свой привычный цвет.

Помимо этого, изменение цвета может сигнализировать о том, что пришло время подкислить грунт. Гортензия чувствует себя комфортно при уровне рН 5,5. Если кислотность почвы ниже, растение может позеленеть. Чтобы исправить ситуацию, нужно подкормить кусты раствором лимонной кислоты.

Источник: pocvetam.ru