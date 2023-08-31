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Отмечается, что в исследовании принимали участие товары 40 торговых марок. Эксперты проверили состав на упаковке и содержимое самой колбасы, а также соблюдение санитарных норм.

Знак качества получила «Докторская» колбаса торговой марки «Томаровский мясокомбинат». По словам экспертов, она абсолютно безопасна, в ней достаточно влаги, белков и жиров, она не содержит красителей, консервантов и крахмала, а также эта колбаса хорошо проварена.