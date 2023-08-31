Вишня без ума от этой подкормки: вносим до 10 сентября — получаем двойной урожай в новом сезоне

В сентябре плодовые деревья нуждаются в подкормке ничуть не меньше, чем весной и летом. Во-первых, посадкам необходимо набраться сил перед зимой. Во-вторых, в этот период на ветках закладываются цветочные почки, от которых напрямую зависит будущий урожай.

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Осенью вишня и черешня нуждаются в фосфоре и калии. И поскольку эти культуры имеют схожие потребности, их можно подкормить одной и той же смесью.

Бывалые садовники готовят питательный состав из стакана суперфосфата и трех больших ложек сульфата калия. Удобрение необходимо рассыпать под деревьями и после этого осуществить полив водой.

Кроме этого, раз в три года можно использовать перепревший навоз. Он обеспечит посадки дополнительным питанием и поможет пережить затяжные морозы.

Если все сделать в соответствии с инструкцией, можно собрать двойной урожай сочных ягод.

Источник: izvmor.ru