Растворит любой засор за 15 минут: залейте этот состав прямо в унитаз и подождите — копеечный рецепт

Унитаз забивается всегда некстати. Если вы столкнулись с подобной проблемой, не торопитесь вызывать специалиста или скупать в магазине дорогую бытовую химию. Есть более дешевый и быстрый способ избавиться от засора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опытные хозяйки поделились эффективным рецептом. Инструкция простая. Размешайте 10 больших ложек горчичного порошка в ведре горячей воды. Вылейте получившийся состав в чашу унитаза и подождите около четверти часа.

По прошествии времени вам останется только нажать на кнопку слива. Можете не сомневаться: пробка исчезнет, словно ее и не было.

Этот способ может выручить и в случае с раковиной, принцип действий тот же. Сифон будет чистым уже через 15 минут.

Источник: design-homes.ru