Сажайте только эти три сорта сливы: скороплодные и сладкие — урожай придется собирать ведрами

Также у них еще один важный плюс — они начинают рано плодоносить. По словам экспертов, первый урожай деревья дают уже на третий год посадки. А еще у них плоды очень вкусные, их оценивают в 4,5 балла из 5 возможных.

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Речь идет про сорт «Заречная ранняя», который неплохо плодоносит, с одного дерева можно собрать до 50 килограммов сливы. В список попала еще и слива «Богатырская», которая дает до 80 килограммов плодов. А самый урожайный сорт — «Волгоградская» (до 150 кг), пишет KP.RU.