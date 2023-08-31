Как спасти свои сбережения от инфляции: два безопасных способа от финансового аналитика

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал россиянам о том, как можно спасти свои деньги от инфляции. По словам эксперта, существует всего два безопасных способа.

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Во-первых, можно вложить средства в дорогую покупку. Не стоит приобретать ненужные вещи. Речь идет о тех предметах, которые вы давно планировали приобрести, но по каким-то причинам откладывали это дело. В этом случае вы останетесь в выигрыше, так как вещь будет дорожать.

Во-вторых, можно разместить деньги на вкладе, купить ценные бумаги или надежную валюту. Вероятнее всего, эти меры не помогут полностью покрыть инфляцию. Однако они существенно снизят потери, связанные с обесцениванием денег.

Источник: lenta.ru