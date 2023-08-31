Избавляемся от муравьев за день: нужна банановая кожура — успейте до холодов, иначе вредители уйдут в спячку

Нашли на своем участке муравейник? Постарайтесь избавиться от него до наступления морозов. В противном случае насекомые впадут в спячку и начнут досаждать вам уже ранней весной.

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Чтобы решить вопрос с вредителями, нужно раздобыть кожуру от двух переспелых бананов, 10 граммов борной кислоты и литр чистой воды.

Все просто. Приготовьте раствор из воды и аптечного средства. Погрузите в него отходы и подождите 24 часа. По прошествии времени извлеките кожуру из жидкости и разложите ее вблизи муравейника.

Можете не сомневаться: насекомые обязательно попробуют угощение и отнесут его своей королеве. Но, увы, это будет их последний прием пищи. Так как борная кислота является страшным ядом для этих вредителей.

Источник: novochag.ru