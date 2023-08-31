Питательный состав для клубники: льем на грядки в сентябре — собираем двойной урожай в новом сезоне

О клубнике нужно заботиться даже после финального сбора ягоды. Если оставить кустики без внимания, то они плохо переживут период покоя и дадут очень скромный урожай в следующем году.

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Избежать подобных неприятностей поможет правильная подкормка. Осенью растение нуждается в двух составах. Один позволит культуре благополучно пережить морозы. А второй необходим для повышения урожайности. Вносить их следует с перерывом в несколько дней.

Чтобы приготовить первое удобрение, нужно смешать 2 кг навоза с 10 л воды. Концентрат будет готов к использованию через неделю. Перед применением его следует разбавить чистой водой в соотношении 1 к 1.

Для второго состава необходимо взять 1 ст ложку сульфата калия на 10 л воды. Его можно использовать сразу после смешивания.

Источник: издание belnovosti.by