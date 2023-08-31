«Меняет походку и поведение»: Лисовец назвал удобную обувь на осень, которая необходима зрелым женщинам

Владислав Лисовец уже давно стал известным в России. Он опытный знаток моды и стиля. Многие певицы и актрисы дружат с ним, а также пользуются его советами. На этот раз он рассказал, какая осенняя обувь нужна зрелым женщинам. Он нашел компромиссный вариант между практичностью, удобством и стилем, который предложил дамам.
По словам Лисовца, грубые ботинки без украшений всегда омолодят внешний вид. Такой же плюс он выделил у казаков на низком или среднем каблуке. По мнению эксперта, такая обувь подойдет абсолютно любой женщине, особенно тем, кто старше 55 лет.
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«Обувь имеет очень большое значение. В моде сейчас элегантная, даже лаковая. Но если взрослая дама носит объемные прически, прямые классические юбки, она добавляет себе солидности. Что-то вроде казаков расслабляет, меняет походку и поведение», — пояснил стилист, пишет сайт «Городовой».