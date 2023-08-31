«Меняет походку и поведение»: Лисовец назвал удобную обувь на осень, которая необходима зрелым женщинам

По словам Лисовца, грубые ботинки без украшений всегда омолодят внешний вид. Такой же плюс он выделил у казаков на низком или среднем каблуке. По мнению эксперта, такая обувь подойдет абсолютно любой женщине, особенно тем, кто старше 55 лет.

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