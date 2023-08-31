А то будет водянистой и невкусной: названы идеальные дни для сбора картошки — об этом знают лишь единицы

Отмечается, что это очень неудобно, но самое ужасное, что у мокрого картофеля хуже вкусовые качества.

Поэтому лучше всего для сбора картошки надо выбрать солнечный день или, на крайний случай, на второй-третий день после дождя. Тогда клубни точно не будут водянистыми.

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А в том случае, если впереди солнечных дней не предвидится и по прогнозам будут идти затяжные ливни, то выкапывать урожай следует как можно быстрее. Потому что с каждым днем качество картофеля будет падать, пишет «Новый очаг».