А то будет водянистой и невкусной: названы идеальные дни для сбора картошки — об этом знают лишь единицы

Лето завершается, и приходит важное время, когда надо собрать урожай. Но плоды надо собирать лишь в определенное время, о чем знают не все. Дачникам раскрыли, в какие дни лучше всего выкапывать картофель. Следить нужно больше не за календарем, а за погодой. Собирать картошку точно нельзя в дождь.
Отмечается, что это очень неудобно, но самое ужасное, что у мокрого картофеля хуже вкусовые качества.
Поэтому лучше всего для сбора картошки надо выбрать солнечный день или, на крайний случай, на второй-третий день после дождя. Тогда клубни точно не будут водянистыми.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А в том случае, если впереди солнечных дней не предвидится и по прогнозам будут идти затяжные ливни, то выкапывать урожай следует как можно быстрее. Потому что с каждым днем качество картофеля будет падать, пишет «Новый очаг».