Смартфон начал тормозить? Сделайте это — устройство станет работать в разы быстрее

Современный человек не мыслит жизни без смартфона. Мы активно эксплуатируем данное устройство каждый день. Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем гаджет начинает заметно притормаживать.

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Знакомая ситуация? Не спешите впадать в панику и бежать в магазин за новым телефоном. Есть большая вероятность, что проблему можно решить с помощью нажатия на одну кнопку.

Чаще всего эта клавиша располагается сбоку. Зажмите кнопку, чтобы выключить телефон. Подождите несколько минут и только после этого включите смартфон.

Не перепутайте: нужно именно выключить гаджет, а не перезагрузить. Только в этом случае устройство отдохнет и очистится от лагов.

После данных манипуляций телефон заметно ускорится. Повторяйте эти действия хотя бы раз в неделю, чтобы избежать проблем в будущем.

Источник: издание belnovosti.by