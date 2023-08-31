Берите только этот творожный сырок — из натурального сырья и без консервантов: одобрен Роскачеством

В продукции двух брендов обнаружено повышенное содержание фосфатов. Еще в некоторых образцах была выявлена сорбиновая кислота, хотя на маркировке ее не было. Лишь пять торговых марок могут претендовать на российский знак качества.

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По данным исследования, нарушений не было выявлено в творожном сыре «Тысяча озер», «Вкусвилл», Hochland, Almette, President.

Они соответствуют всем требованиям действующих нормативов по качеству и безопасности, а также опережающим требованиям стандарта Роскачества и могут претендовать на получение российского Знака качества.