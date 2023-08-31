В чем замочить озимый чеснок перед посадкой, чтобы луковицы выросли с мужской кулак — мощное средство

Чтобы получить крупные луковицы озимого чеснока в новом сезоне, нужно уделить внимание отбору и подготовке посадочного материала. Эту культуру сажают в конце сентября — начале августа, поэтому времени на огородные дела еще предостаточно.

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Начнем с того, что под зиму можно сажать только зубчики озимого овоща. Его легко можно отличить от ярового по толстому стержню в центре. Кроме того, не забывайте, что большие луковицы можно вырастить только из крупного семенного материала. Поэтому обязательно проведите соответствующую сортировку.

Подготовили зубчики? Теперь время предпосадочной обработки. Чтобы защитить растения от грибка и вредителей, необходимо замочить чеснок в специальном растворе.

Рецепт простой. Смешайте 1 чайную ложку гумата калия с таким же количеством яблочного уксуса, а затем добавьте к ним литр чистой воды. Поместите в данную жидкость зубчики: состав должен покрывать их равномерно, но не полностью.

Подождите от 1 до 5 дней. Извлеките чеснок из раствора. Обсушите посадочный материал и используйте по назначению.

Источник: countryhouse.pro