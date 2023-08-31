Самой судьбой предрешено: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которых ждет удача с 31 августа

Астролог отметила, что Овнам придут денежные поступления. Однако лучше отметить любимые дела, чтобы посвятить себя прямым обязанностям, тогда будет хорошая прибыль.

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А вот Тельцы смогут решить все свои проблемы. Их скоро накроет большой прилив энергии, поэтому представители этого знака зодиака также помогут друзьям и семье.

Стрельцам лучше отказаться от бесполезных разговорах и суете. Астролог рекомендует им сделать свой дом красивее и заняться имуществом. На данный момент это самое важное, сообщает «Русское радио».