Самой судьбой предрешено: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которых ждет удача с 31 августа

Зачастую приход нового времени года для многих становится периодом, когда нужно менять что-то, делать жизнь другой, рисковать и запускать новые проекты. Астролог Тамара Глоба рассказала, каких знаков зодиака ждет удача с 31 августа. По ее словам, у этих счастливчиков жизнь изменится к лучшему, если они прислушаются к советам звезд.
Астролог отметила, что Овнам придут денежные поступления. Однако лучше отметить любимые дела, чтобы посвятить себя прямым обязанностям, тогда будет хорошая прибыль.
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А вот Тельцы смогут решить все свои проблемы. Их скоро накроет большой прилив энергии, поэтому представители этого знака зодиака также помогут друзьям и семье.
Стрельцам лучше отказаться от бесполезных разговорах и суете. Астролог рекомендует им сделать свой дом красивее и заняться имуществом. На данный момент это самое важное, сообщает «Русское радио».