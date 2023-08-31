Как вернуть молодость кабачкам: это удобрение простимулирует рост новых завязей — вносим до 5 сентября

Фото: freepik.com/freepik

Средство копеечное, а результат невероятный!

Начинающие огородники прощаются с кабачками уже в конце августа. А их более опытные коллеги поливают грядки специальным средством и наслаждаются свежими овощами до глубокой осени.

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Хотите продлить период плодоношения культуры? Тогда этот совет для вас. Рецепт простой. Растворите одну столовую ложку мочевины в десяти литрах отстоявшейся воды. 

Полученный состав необходимо внести под корень. Расход удобрения: около одного литра на каждое растение.

Результат не заставит себя долго ждать. Уже через несколько дней вы увидите новые завязи. Не затягивайте с процедурой. Удобрение следует внести в начале сентября.

Источник: издание belnovosti.by

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