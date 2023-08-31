Стартовали съемки шоу, посвященного спортивной драме «Молодежка» — любимые актеры воссоединятся

СТС объявил, что премьера реюниона состоится в октябре ровно через десять лет после показа первых серий. Актеры сериала воссоединятся, чтобы вспомнить легендарную команду «Медведи». Они также расскажут первые шаги на льду, экранные поцелуи, яркие сцены, незабываемые встречи с поклонниками и то, как проект изменил их жизни.

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