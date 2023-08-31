Стартовали съемки шоу, посвященного спортивной драме «Молодежка» — любимые актеры воссоединятся

Есть картины, на которых вырастают целые поколения. Спортивная драма «Молодежка» завоевала любовь зрителей. За это время вышло 6 сезонов сериала. Эта работа удостоена такими наградами, как ТЭФИ, народная премия «Жорж», двумя премиями Ассоциации продюсеров кино и телевидения, а также звания самого популярного сериала по версии «Яндекса». К 10-летию со дня выхода драмы выйдет шоу, съемки которого уже стартовали.
СТС объявил, что премьера реюниона состоится в октябре ровно через десять лет после показа первых серий. Актеры сериала воссоединятся, чтобы вспомнить легендарную команду «Медведи». Они также расскажут первые шаги на льду, экранные поцелуи, яркие сцены, незабываемые встречи с поклонниками и то, как проект изменил их жизни.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Для всех нас эта встреча — очень трогательное событие. Когда все только начиналось, мы даже не подозревали, что после сериала столько людей захочет заниматься хоккеем, не думали, что познакомимся с таким количеством хоккеистов, и, конечно, не догадывались, что дорастем до собственного реюниона», — поделился Илья Коробко, сыгравший защитника Михаила Пономарева.
«Молодежка». Фото: пресс-служба канала СТС
«Мне кажется, это первый такой большой сериал про хоккей и в целом спорт. Помню, как после показа первого сезона мы поехали на хоккейный матч. И вот объявляют третий период и говорят, что в финале будет фотосессия с актерами "Молодежки". В тот момент хоккей закончился, потому что все пошли к нам за автографами», — поделился Игорь Огурцов, исполнивший роль вратаря Семена Бакина.