Бросьте это удобрение в лунки с помидорами — попрут даже в сентябре: собираем мясистые томаты

Чем подкормить помидоры в сентябре — есть дешевое удобрение, которое мгновенно «оживит» даже вялые кустики на огороде. Мясистые томаты собирали тазами: урожай тут же попер в рост. Дедовский метод оправдал себя на все 100%.

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Приготовить удобрение можно своими руками: для этого берем два ведра компоста, 3 столовые ложки сернокислого калия, 3 столовые ложки суперфосфата, а также 2 столовые ложки аммиачной селитры.

Затем все тщательно перемешиваем и добавляем в грунт, подпитывая грядки с помидорами. Этого количества удобрения хватит на два квадратных метра огорода.

По материалам ogorod.ru