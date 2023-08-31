Температура резко упадет: синоптик предупредил, когда в Россию придут холод и заморозки

В России погода часто бывает непредсказуемая. Это лето выдалось не самым жарким, как ранее обещали эксперты. Однако в августе неожиданно потеплело после ливней. Синоптики пообещали жаркое 1 сентября. Однако россияне боятся, что резко наступит холод. Однако метеоролог Александр Ильин пояснил, что в Москве первые заморозки ожидаются лишь к концу сентября.
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По словам эксперта, ближе к середине первого осеннего месяца ночные температуры начнут постепенно приближаться к нулю. Похолодание, которое будет ощутимым, ожидается не раньше 26 числа.
«До 20 сентября заморозков в столице не будет. В середине месяца будет понижение ночных температур до 2–6 градусов. Но морозами пока не пахнет», — поделился синоптик, пишет издание «Вечерняя Москва».