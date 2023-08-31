Температура резко упадет: синоптик предупредил, когда в Россию придут холод и заморозки

В России погода часто бывает непредсказуемая. Это лето выдалось не самым жарким, как ранее обещали эксперты. Однако в августе неожиданно потеплело после ливней. Синоптики пообещали жаркое 1 сентября. Однако россияне боятся, что резко наступит холод. Однако метеоролог Александр Ильин пояснил, что в Москве первые заморозки ожидаются лишь к концу сентября.