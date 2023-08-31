Превращаем дешевый порошок в суперсредство: всего одна ложка этого продукта — и белье безупречно чистое

Экономные хозяйки никогда не будут покупать дорогие средства для стирки. Они точно знают, что даже самый дешевый порошок можно превратить в суперсредство, если добавить в него всего одну ложку популярного продукта.

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Вы будете удивлены! Речь идет о поваренной соли. Оказывается, эта специя может не только улучшить вкус блюд, но и усилить в несколько раз свойства стирального порошка.

Инструкция простая. Используйте столовую ложку продукта на одну загрузку. Соль можно смешать с порошком или добавить прямо в барабан стиралки. Делайте так, как будет удобнее. Результат вас порадует в любом случае.

Источник: издание belnovosti.by