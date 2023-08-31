В фильме покажут героиню Ароновой – Наталью Николаевну – мать двоих взрослых дочерей и главу семьи Пыжовых. Она преподает в Академии МВД, каждого видит насквозь и искренне верит, что все в ее жизни сложилось как надо: крепкий дом, дружная семья, любящий муж.

Для полного счастья Наталье Николаевне осталось только пристроить любимых дочерей замуж. Но накануне ее 50-летнего юбилея объявляется старая курортная знакомая ее мужа МЧСника Виктора Васильевича – Люба. В одночасье идеальный мир семьи Пыжовых рушится, грядет развод...

Удерживает мать семейства от этого шага только одно – желание поскорее выдать замуж дочерей, которые как раз привозят на майские праздники для знакомства с родителями своих избранников. Однако оказывается, что и у дочерей далеко не все гладко в личной жизни.

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