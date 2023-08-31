Приближается осень, а это значит, что россиян ждут новые картины. Телеканал ТНТ выпустил трейлер фильма «Праздники» – жизнеутверждающей комедии. Зрители увидят семью Пыжовых. Родителей играют Мария Аронова и Виталий Хаев, в роли их дочерей будут Анастасия Калашникова и Яна Енжаева. А ухажеров девушек сыграли Вячеслав Чепурченко, Никита Павленко.
По сюжету, последние впервые приезжают на выходные для знакомства со старшими Пыжовыми. На глазах дачная семейная посиделка превращается в ураган эмоций и страстей, с каждой минутой повышая градус юмора и комичных ситуаций.
В фильме покажут героиню Ароновой – Наталью Николаевну – мать двоих взрослых дочерей и главу семьи Пыжовых. Она преподает в Академии МВД, каждого видит насквозь и искренне верит, что все в ее жизни сложилось как надо: крепкий дом, дружная семья, любящий муж.
Для полного счастья Наталье Николаевне осталось только пристроить любимых дочерей замуж. Но накануне ее 50-летнего юбилея объявляется старая курортная знакомая ее мужа МЧСника Виктора Васильевича – Люба. В одночасье идеальный мир семьи Пыжовых рушится, грядет развод...
Удерживает мать семейства от этого шага только одно – желание поскорее выдать замуж дочерей, которые как раз привозят на майские праздники для знакомства с родителями своих избранников. Однако оказывается, что и у дочерей далеко не все гладко в личной жизни.
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Вячеслав Чепурченко, Никита Павленко. Фото: пресс-служба канала ТНТ
«У нас в фильме акцент сделан не на том, как отмечается праздник. Не так важно само событие, как период перед ним, когда ты ждешь этого момента – праздника. И вот как раз в это время в фильме и происходят все перипетии.
В первые семь минут фильма вы увидите максимум экстрима, который может позволить себе Виталий Хаев со своим прекрасным телосложением и как персонаж Марии Ароновой очень по-своему решает семейные конфликты», – поделился Борис Дергачев, режиссер-постановщик.
Также в фильме снялись: Инга Оболдина, Денис Парамонов и Сергей Канаев. Закадровый голос рассказчика – Сергей Бурунов. Премьера комедии состоится во всех кинотеатрах с 7 сентября.