Тараканы на кухне осыпались шелухой — уцелевшие сбежали после первой обработки: до этого бились два года

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Для начала берем нашатырный спирт и воду. На 2 литра воды уйдет 2 ложки аптечного средства. Получившимся раствором советуют провести влажную уборку в доме — и делать так как минимум дважды в неделю, уделяя особое внимание плинтусу и вентиляции.

Запах нашатыря губителен для тараканов, которые бросятся в бегство. Кстати, есть еще одно более действенное средство — скипидар. Его можно нанести на плинтус и вентиляцию. Тараканы исчезнут, осыпятся шелухой. Внимание! Проводить влажную уборку нужно в защитных перчатках.